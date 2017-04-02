搭孫儷再演夫妻 鄧超驚曝：對女主角極度不滿

鄧超發文「對電影《影》今日公布的女主角極度不滿」，而這部電影的女主角正是孫儷！（圖／本報系資料照片）

銀色夫妻檔鄧超與孫儷鶼鰈情深，結婚7年恩愛如一日，夫妻倆在綜藝、戲劇都佔有一席之地，演藝成績亮眼，不過鄧超昨（1日）卻在微博曬出與孫儷合照，但他卻發文表示：「本人鄧超對電影《影》今日公布的女主角極度不滿」，而這部電影的女主角正是孫儷！

鄧超1日在微博發表「毀約聲明」，並發文：「本人鄧超對電影《影》今日公布的女主角極度不滿，單方面提出毀約，一切後果由女主角一人承擔，二零一七年四月一日」，由於四月一日正是愚人節，鄧超發文立刻討論，事後他還留言「哎」、「我要出走」、「多麼痛的領悟」。

鄧超微博全文。（圖／取材自鄧超微博）

不過鄧超發文其實是他開的愚人節玩笑，鄧超與孫儷繼2015年的電影《惡棍天使》，時隔2年再合體拍片，將在張藝謀導演的新片《影》中飾演夫妻，而「孫儷鄧超第六次再合作」還登上微博熱搜榜，外界都對兩人互飆演技相當期待。

(中時電子報)