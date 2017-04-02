大甲媽今回鑾 糕餅店發送墊轎金

高雄曾先生一家4口搶頭香。（陳淑娥攝）

大型Q版媽祖公仔十分吸睛。（陳淑娥攝）

「裕珍馨」為恭迎大甲媽回鑾，今天上午在門市發送「墊轎金」吸引民眾大排長龍，高雄曾先生一家4口搶頭香，他說，已經連續5年在媽祖回鑾日來到大甲，希望能夠得到媽祖庇佑，一家人都能平安健康。

以奶油酥餅聞名全台的「裕珍馨」，發送墊轎金今年已邁入第6年，上午10時大甲兩門市早已大排長龍，特製的大型Q版媽祖公仔十分吸睛，民眾紛紛拿著墊轎金與卡哇伊的媽祖公仔合照，直說「有拍有保庇！」免費發送的2000份墊轎金，40分鐘內即被索取一空。

來自高雄的曾先生一家四口，早上4點就起床並開車北上，9點就在門市前排隊，第2次拔得頭籌的曾先生說，今年已第5年參與發送墊轎金活動，除2014年回鑾遇到平日無法前來，不然每年一定會共襄盛舉。

董事長陳裕賢表示，「藉由發送墊轎金的活動，將大甲媽祖指引裕珍馨創業的祝福散播出去，使更多人感受到媽祖的恩澤，讓好運跟著來，保佑帶著走！」裕珍馨特別規劃廣三Sogo裕珍馨專櫃共襄盛舉，提供300份墊轎金贈送給消費大眾，用精美紅包袋裝著，特別以燙金印製墊轎金用途，方便民眾隨身攜帶。

(中時)