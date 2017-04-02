雄安新區成立前夕 地方父母官落馬
大陸官方昨天才公布新設國家級新區「河北雄安新區」，今天中共河北省紀律檢查委員會網站就公告，前中共河北省雄縣縣委書記吳亞飛涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。
河北雄安新區規劃範圍包括河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域，是大陸繼深圳經濟特區和上海浦東新區後，又一成立的國家級新區，將擁有更優越的開發經營利基。
根據河北省紀委網站資料，這項人事消息發布於3月28日，是官方正式公布設立雄安新區的前3天，引發網路上有關官方「清理前期毒瘤」、「清理非自己人」的揣測。也有人認為，吳亞飛可能在先前因掌握新區開發的內幕消息獲利，遭到調查。
根據公開資料，吳亞飛今年53歲，河北人，2013年10月起擔任中共雄縣縣委書記。1060402
(中央社)
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