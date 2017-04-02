連假首晚 南市警五分局公園所1小時內逮酒駕、毒品
清明、兒童連假首日，台南市警五分局公園派出所所長吳俊諺率警員翁聖和4月1日夜間執行專案勤務時，先於北區文成一路查獲男子酒駕，沒多久，又在北門路二段查獲2名男子車上藏有槍枝、毒品，2起案件被逮男子都不禁懊惱「才正要開心過連假，這下什麼都玩完了。」
公園派出所所長吳俊諺及警員翁聖和昨晚執行取締酒駕勤務時，22時許，在文成一路發現重機車未裝設後照鏡遂予攔查，發現34歲的陳姓男子身上有濃厚酒味，經實施酒精濃度測試達0.30 ，訊後依公共危險罪移送台南地檢署偵辦。
1小時後，2人又再北區北門路二段攔查一部規避路檢的自小客車，盤查發現車上愷他命味道濃厚，經仔細檢查，於車內查獲毒咖啡包0.26公克、愷他命0.78公克、愷盤等毒品之外，更在後座工具袋內起出一把改造手槍及彈匣。
22歲王姓駕駛及23歲蘇姓友人都否認持有毒品，警方將王、蘇兩嫌帶返派出所釐清偵辦，王嫌才坦承改造槍枝、彈匣及毒品為其所有，且2人均有施用毒咖啡包及愷他命情事。
警方進一步帶王嫌至北成路埋伏查獲涉嫌轉讓毒品的許姓嫌疑人，訊後將3名嫌犯分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台南地方法院檢察署偵辦。
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(中時)
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