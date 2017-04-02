竹市清明法會明登場 掃墓可搭免費專車
清明掃墓季進入高峰，不過連假期間，新竹市掃墓車潮不像往年壅塞，歸功市府月前推出提早掃墓鼓勵方案，贈送限量植栽火速秒殺，市府同步推出免費接駁車，疏散車潮，明天將在永生園舉辦年度春祭大法會，建議民眾多利用大眾交通工具前往。
民政處表示，今年清明節適逢連續假日，依往年經驗，各地普遍湧入大量掃墓人、車潮，造成各公墓、納骨塔周邊車位一位難求，市府為紓緩車潮，提供免費掃墓接駁專車，從台鐵三姓橋站發車，每15分鐘1車次，採專車直達，迅速又便利。
今天進入連假第2天，市府在大坪頂及各公墓服務掃墓民眾，統計連假首日約湧入1.1萬人，第2天約6000人，中午前車潮普遍較多，但行車速度仍算順暢，午後車流量則明顯減少，預計後天清明節將進入高峰。
市府表示，將在第1、4、5、6、8、11、12、13公墓設服務站，提供給水服務等便利措施，歡迎民眾多多利用。
此外，警方將於掃墓路線設置「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程從元培街到香村路300巷到大坪頂，回程則由大坪頂經中華路5段331巷下山，到中華路五段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，民眾應依指示牌及現場警察指揮引導。
(中時)
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