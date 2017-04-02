黃浩然2轟＋詹智堯1轟 桃猿3比2領先富邦

黃浩然二度單場兩轟，助桃猿前5局2比2追平富邦悍將。(資料照 鄭任南攝)

Lamigo桃猿捕手黃浩然3局下轟全壘打不過癮，5局下再補上1支，於生涯第600場出賽擊出職棒生涯第2次單場「雙響炮」，助球隊前5局2比2逼和富邦悍將，6局下，詹智堯也跟進1發陽春炮，桃猿以3比2後來居上。

桃猿詹智堯6局下轟出超前分陽春炮。(資料照 陳怡誠攝)

桃猿2日下午1時在桃園主場對富邦悍將進行補賽，富邦悍將前兩局各下一城，2比0領先，黃浩然第3、5局各轟1發陽春炮，追平富邦悍將，這也是也繼2015年9月4日對獅隊之後，生涯第2次單場「雙響炮」，兩次單場2轟都在桃園主場。

黃浩然第3、5局2轟與詹智堯第6局1轟，3支全壘打的投手都是富邦悍將洋投神盾。

(中時電子報)