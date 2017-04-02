灌籃高手場景朝聖 要這樣拍才對味

日本江之島電鐵因灌籃高手場景在台灣爆紅，不過，想拍到一模一樣場景，除了到鎌倉朝聖，還得注意電車型號，才能拍得對味。

路面電車始於19世紀末的馬車鐵道，隨著電氣化潮流，路面電車席捲全世界，但當汽車數量漸多，路面電車的時代也結束，喜愛路面電車的作家余風，將自己追電車多年的經驗寫成追尋路面電車一書，邀旅人欣賞日本城市風景。

追尋路面電車書中提到，目前日本還有20條路面電車，包括札幌、函館、東京、神奈川江之島、富山、京都、岡山、廣島、長崎、熊本、鹿兒島等縣市都還有營運。

其中最為台灣人所知的是東京江之島電鐵、京都嵐電，余風表示，江之島電鐵結合藤澤市和鎌倉市，全長只有十公里，但沿途有許多景點，像是灌籃高手中的鎌倉高校場景，還有陸連島江之島，也是夏日戲水的好去處。

余風表示，許多人都會在櫻木花道和晴子相遇的平交道拍照朝聖，但許多人場景對了，電車卻不對，因灌籃高手中的電車是「300形」，要遇到得碰運氣，替代方案是至少得拍到塗裝類似的黃綠配色電車「500形」和「1000形」。

他還提醒，一定要避開塗裝不一樣的「10形」和「2000形」電車，因此想要拍到經典畫面，一定要先研究車型才能拍得對味。

另外，四月是日本櫻花季，不想人擠人，不妨造訪日本富山縣來趟路面電車輕旅行，在緩慢的速度中欣賞市景，余風建議旅客可沿著松川東行，兩岸的櫻花樹枝延伸到河裡，走在岸邊有如粉色隧道，可靜靜享受不受打擾。1060402

(中央社)