正妹對教授 藍黨魁參選人發言人比一比

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中國國民黨主席選舉6強爭霸，黨主席洪秀柱9名發言人當中有正妹里長、選美常勝軍，陣仗最大，國民黨副主席郝龍斌發言人也以年輕人為主，前副總統吳敦義則找來教授幫忙發言。

尋求連任的洪秀柱發言人群，包括台中市公民里里長林京玲、黨代表朱珍瑤、高雄青工總會副總會長朱挺玗、花蓮縣青工總會副總會長謝宜萱、新北市青工總會總會長陳茂嘉、國民黨青年團總團長呂謦煒、國民黨政策委員會大陸事務部專員何天陽、黨代表林于翔，還有曾擔任洪秀柱競選總統時的發言人李昶志等9人。

秉持「用壯育青」，栽培年輕人為原則，洪秀柱這9名發言人，5男4女，最年輕的27歲，最年長的45歲，平均年齡31歲。

其中最受矚目的是林京玲與朱珍瑤。林京玲年僅27歲，外型亮麗，2014年當選里長，有「正妹里長」稱號；朱珍瑤則是選美比賽常勝軍，2006年世界比基尼小姐殿軍，2009年世界亞裔小姐拿下亞軍。

郝龍斌陣營也打俊男美女牌。除了長期跟隨的幕僚游淑慧之外，之前向前總統馬英九辦公室「借將」，找來馬英九辦公室發言人，也是前國民黨青年團總團長，現年28歲的徐巧芯以兼任方式擔任發言人，直到黨主席選舉結束。

郝龍斌陣營今年3月中旬再找27歲、曾任國民黨台北市議員厲耿桂芳辦公室助理的金大鈞，擔任發言人，增強戰力。

前國民黨副主席詹啟賢陣營目前對外公布的發言人，只有國民黨「五六七聯盟」發起人張斯綱。

相較於洪秀柱、郝龍斌、詹啟賢陣營發言人以年輕世代為主，吳敦義陣營的2名發言人都是教授。一名是曾任總統府國策顧問、現任台灣大學哲學系教授林火旺，另一人則是實踐大學企管系講座教授江岷欽。

前國民黨籍立委潘維剛、前台北農產運銷公司總經理韓國瑜並沒有找發言人。1060402

(中央社)