苗縣漁港發展觀光 惡意破壞將依法開罰
苗栗縣有12處漁港，以龍鳳、外埔、通霄、苑港及苑裡為主要作業漁港，縣府多年來積極爭取經費建設，修闢完善公共設施，每逢傍晚和假日總吸引民眾和遊客到漁港區休憩。
最近發現少數漁民貪圖一時方便，將網具暫時放置碼頭或港區空地，部分遊客誤認為垃圾集中點，也將菸蒂、包裝袋及飲料杯丟在網具上，造成環境髒亂。
縣府農業處指出，去年東北季風期間，外埔漁港漁民將網具暫置於碼頭，發現部分漁民貪圖方便，在漁港角落囤放網具，漁會派員勸阻卻遭漁民反彈。
農業處強調，為了維護漁業作業環境及保障遊憩品質，縣府漁港管理單位除了加強巡查頻度，漁會人員也配合派員協助縣府執法，不容許港區暫置漁具。也將持續加強執法，若有惡意破壞或屢勸不聽者，將依漁港法規定裁處3至15萬元。
縣政府呼籲鄉親與遊客，公共資源有限，漁港需使用者共同維護，不要自己一時方便，而造成大家的不便，一起守護環境、愛護海洋。
(中時)
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