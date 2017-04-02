金門包船載客 紓解返鄉人潮
金門縣政府為紓解清明連假返鄉人潮，啟動疏運B計畫（海運），金門快輪昨搭載337人自台中出發，今（2）日上午平安抵達金門料羅港。
這趟包船返鄉行程原定3月31日深夜23時開航，但因海象不佳，延至4月1日才啟程。縣府秘書長林德恭率同縣府觀光處長陳美齡、港務處處長張瑞心等人接船，慰問鄉親海上旅程的辛勞。
縣府表示，包船回程（金門至台中）航線，將於4日（星期二）下午2時由金門料羅港出發，預計當日晚間11時抵達台中港，單程航次約可搭載400人次，目前尚有空位，受理報名時間至4日中午10時截止。有意搭乘民眾可撥打訂位專線：0937-392-825、聯絡人：楊先生、地址：金門縣金城鎮民權路70巷5弄16號1樓。
另外，回程「接駁專車」預定出發時間分別為：水頭碼頭中午12時50分、金城車站中午1時、山外車站中午1時、沙美車站中午1時。
(中時)
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