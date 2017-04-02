高市小黃共乘清明不休假 還有掃墓快線
高市府交通局力推計程車共乘服務，一手包辦滿足觀光、購物、就醫、通勤及通學路線，引發熱烈迴響；清明連假期間服務不中斷，更推出高鐵左營站—佛陀紀念館、捷運南岡山站—大崗山風景區等貼心掃墓快線，讓民眾一思前人之幽情外，也可搶救消瘦的荷包。
交通局長陳勁甫說，共乘計畫是全國首創串聯式計程車共乘路線，打造共乘路網，健全高市大眾運輸發展，透過路線性質差異化服務特性，滿足不同旅次需求，並透過不同運具選擇玩樂高雄，可帶動觀光產業。
共乘服務自2015年上路至去底共出車逾2萬輛次、服務逾7萬人次，平均每月可乘載近5000人次以上，提供民眾體驗直捷通達的共乘服務，享受公開透明的費率機制，還可搶救消瘦的荷包。
南、北共乘串連高鐵左營站、義大世界、佛陀紀念館、義大醫院、興達港、大崗山風景區等高市各個重要熱點。如今，適逢清明期間，也推出掃墓快線，一次滿足不同旅客多樣性需求，打造南、北高雄便捷無礙的共乘生活圈。
民眾劉小姐表示，往年來岡山掃墓時，提大小包行李，怕麻煩都要開車，現在有共乘計程車，就可以省去自己開車時間和精神，直接到高鐵左營站搭共乘小黃，省錢又方便。
(中時)
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