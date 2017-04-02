觸口行人吊橋啟用
嘉義縣番路鄉觸口派出所後方的情人橋因橋面、樑索腐蝕嚴重，由何明德行善團義助修橋，於2日重新啟用。縣長張花冠、鄉長林清根、何明德行善團負責人蕭豐彥、陳美智夫婦共同出席啓用儀式，並改名「行人吊橋」。
情人橋於民國57年興建，全長180公尺，早年是觸口村民往返八掌溪兩岸的唯一道路，啓用多年後因日久失修，民國66、73、80及95年歷經4次修建。近年來有鑒於橋面、樑索腐蝕嚴重，為求安全使用，邀請何明德行善團現場勘查，勘查後該團隨即應允整建。
早上的情人橋啟用儀式在縣長、番路鄉長及何明德行善團共同焚香祭拜天氣之後，然放炮竹，並且請社區的鑼鼓隊在現場敲鑼歡慶吊橋啟用。張縣長、何明德行善團負責人陳美智及林鄉長成為啟用後首先走過情人橋的貴賓，張縣長走在情人橋上，更大方的比出愛心的手勢，也邀請在場媒體帶著愛人一同來走情人橋。
縣長張花冠表示，將吊橋私房景點結合天長、地久橋及阿里山18號愛情絲路等觀光亮點，能進一步帶動觀光及產業發展，營造「走過愛情絲路，情人天長地久」的浪漫故事。
番路鄉長林清根指出，行人吊橋對岸風景優美，可通往公興村連接阿里山公路，為善用觀光資源，將向阿里山國家風景區管理處爭取改善周邊及吊橋對岸情人瀑布相關設施，讓觀光功能更臻完善。
(中時)
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