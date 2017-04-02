陸普通話推廣目標：2020普及率8成

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中國大陸教育部日前指出，由於中國大陸東西部的普通話普及率差距高達20%，很多農村地區僅有約40%，少數民族地區更低，因此訂定目標，希望2020年普通話平均普及率提高到80%。

中新網報導，中國大陸教育部、國家語委1日印發「國家通用語言文字普及攻堅工程實施方案」，提及上述內容。並指要全面提升基層幹部、勞工的普通話能力，且增強青壯年農民、牧民的普通話應用能力。

這項方案指出，雖然中國大陸普通話普及率平均已超過70%，但東西部之間、城鄉之間差距頗大。其中，東西部有20個百分點的差距；大城市的普及率超過90%，但很多農村地區只有40%左右，部分少數民族地區更低。

方案提到，中國大陸中西部地區還有很多青壯年農民、牧民無法用普通話進行基本的溝通交流，這已成為阻礙個人脫貧致富、影響地方經濟社會發展、制約「全面建成小康社會」，甚至影響民族團結和諧的重要因素。「扶貧首要扶智，扶智應先通語」。

這項方案要求，要以農村地區和少數民族地區為重點，以勞動力人口為主要對象，制定普通話普及「攻堅具體實施方案」，大力提高普通話的普及率。1060402

(中央社)