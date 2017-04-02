遺失手機跨海歸來 韓情侶大讚台警
一對韓國情侶2月初來台觀光，兩人搭計程車到高雄六合夜市，男方手機忘了帶下車，事後發現趕緊報警，警方上個月找到後以快遞寄還失主，對方大為感動，直呼台灣警方太讚了。
22歲的朱姓南韓浦項工科大學生與小他1歲的趙姓學妹2月初來台自由行觀光，2月7日晚間在高雄市三民區九如二路搭乘計程車到六合夜市用餐。
朱姓男大生下車時忘記放在座位上的手機就興奮地衝進夜市探尋美食，看到美食想要拍照留念才發現手機沒帶下車，兩人隨後到附近派出所協尋。
由於兩人印象中的韓國警察很嚴肅，一度猶豫許久不敢進入派出所報案，在派出所外躊躇，新興警分局中山路派出所值班員警李淵見狀上前用英文詢問是否需要服務，兩人才支支吾吾將手機遺失一事娓娓道來。
警方隨即透過安卓系統內的「裝置管理員」軟體與路口監視器畫面尋找他們搭乘計程車蹤跡，漏夜多管齊下尋找仍無所獲。
由於這對小情侶隔天得搭機回韓國，警方要求兩人返國後再將手機的IMEI序號透過通訊軟體告知警方。
警方事後鍥而不捨地上網查詢拾得遺失物公告，後來發現1支跟朱姓男大生遺失的手機特徵相符，多方比對後確認是遺失的手機。
經連月聯繫，警方在上個月底以快遞將手機寄回韓國，朱姓男大生興奮之際透過通訊軟體直呼台灣警察令人感動，也承諾下次如有機會再來台灣一定會再到高雄玩。1060402
(中央社)
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