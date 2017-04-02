原諒車震偷腥夫 前AKB川崎希宣布懷孕
日本天團29歲前成員川崎希與前混血男模亞歷山大結婚4年，曾在婚後坦承不孕，並從去年6月開始治療，未料老公日前竟被媒體拍到「車震女粉絲15分鐘」畫面，讓川崎希氣瘋，還直奔老公偷腥地點還原事發經過。不過氣歸氣，她最後還是選擇原諒老公，並在今(2日)在部落格上宣布懷孕5月好消息。
亞歷山大被踢爆背著老婆偷吃女粉絲，在昨晚(1日)播出綜藝節目《有吉反省會》自爆即將當爸爸，原來川崎希已經懷孕5個月了。隨後川崎希也於今日凌晨更新部落格，宣布懷孕5個月消息，稱今後夫婦會同心協力，建立幸福家庭，間接承認原諒老公偷腥行為。
(中時電子報)
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