櫻王盛開迎清明 阿里山公路現車陣

阿里山工作站前的染井吉野櫻櫻王，目前已經盛開。（余信賢攝）

適逢清明假期，吸引許多遊客上山賞花。（余信賢攝）

清明連假的第二天，阿里山國家森林遊樂區的吉野櫻王現在已盛開，阿里山工作站前呈現一片雪白世界，令到訪的旅客無不欣喜萬分。

自從3月份阿里山櫻花季開鑼之後，阿里山森林遊樂區內櫻花陸續盛開，園區內櫻花品種高達30種，數量近3,000株，屬染井吉野櫻的櫻王目前已經全部盛開，在阿里山工作站前也因為櫻王的盛開呈現一片雪白色的浪漫，令到場的遊客大喊：超浪漫的啦。而阿里山派出所兩旁吉野櫻，園區內的霧社山櫻、唐實櫻、琉球櫻、緋寒櫻、臺灣一葉蘭及各色木蘭正盛開

昨日是清明連假第2天，連假第2天，阿里山森林遊樂區就湧入近20000人次旅客，由於這次的清明連假長達4天，許多國人趁著連假再加上天氣晴朗，便紛紛全家一同到國內各大風景區旅行，尤其位在嘉義縣阿里山森林遊樂區在這個季節恰好櫻花季，園區內享譽盛名的染井吉野櫻櫻王也再3月底盛開，因此吸引更多的國人不遠千里前來山上賞櫻。

由於正值櫻花季又適逢清明連假，在阿里山森林遊樂區裡的旅館全都一床難求，甚至園區內最高檔的阿里山賓館，雖每晚要價上萬台幣，但依舊爆滿，沒有多餘的床位可以提供給遊客。

阿里山公路在國道3號中埔交流道起至阿里山森林遊樂區區段，在連假第2天的早上，就開始呈現堵車情況，車型速度緩慢。就連縣長張花冠為了參加觸口情人橋啟用的行程，縣長的座車也被堵在車陣中。

目前是阿里山國家森林遊樂區花況極盛期，嘉義林管處黃處長妙修提醒上山賞花遊客可選擇非尖峰時段入園，才能以優雅的心情欣賞花華之美，山區氣候多變化，建議備妥保暖衣物及雨具。

(中時)