八旬銀髮志工 新竹兒藝節最美風景
新竹市兒童藝術節「風的運動場」，2日進入第活動第2天，為因應龐大來往人潮，共動員多達500名志工，其中不乏高齡八旬的銀髮族「資深志工」，犧牲假日為民服務，成為風的運動場內「最美的風景」。
社會處表示，本次參與志工年齡從17歲的高中生到80歲的銀髮長輩，65歲以上阿公阿嬤級志工也有82位，超過80歲的曾文岑阿公、吳美月及陳英阿嬤，及77歲的許秀琴阿嬤。
老人家們一知道有服務機會都「搶先名」，許秀琴笑說，每個小朋友都很「勾錐」，像是自己的孫子，有機會和小朋友互動，讓自己「年輕10幾歲」，出外活動也身心更愉悅。
活動中也有不少連年參加兒藝節的熱心志工夫妻檔，例如戴文亮與鄭秋梅夫妻，今年更被推舉為志工組長，夫妻倆進進出出、忙上忙下，臉上的笑容依舊燦爛。
社會處表示，今年4天活動共招募500名志工，分別在5大主題遊戲區協助秩序維護及解說，現場常看到志工展現親和力，與大小朋友互動，溫馨場面不時在「風的運動場」中上演。
(中時)
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