陳家強：港金融服務業優勢明顯 助推粵港澳大灣區

中國國務院總理李克強提出研究制訂「粵港澳大灣區」城市群發展規劃，香港財經事務及庫務局局長陳家強發表網誌，他認為金融合作毫無疑問會是當中關鍵的一環。

香港信報報導，陳家強指出，2015年大灣區的GDP約1.3兆美元，經濟增速高於全國平均增速；同時，灣區內的大陸城市2015年的利用外資額約256億美元，佔全中國利用外資總額的5分之1，是國家對外貿易的重要門戶，可以說明大灣區對國家經濟發展既重要亦具戰略意義。

陳家強指出，香港擁有一流的世界知名大學，匯聚人才和專才，作為重要的國際金融、航運和貿易中心，香港能提供各項配套，助灣區內企業「走出去」，接觸國際市場；澳門是國際旅遊休閒中心，亦是國家與葡語系地區商貿合作的主要平台。

深圳在科研及產業創新方面發展速度驕人，是5500多間國家級高新技術企業，包括騰訊、華為等的所在地，可成為灣區內的科研基地；而廣東省的產業體系比較完備，製造業基礎雄厚，可成為大灣區的製造業中心。所以只要充分發揮大灣區的發展潛力，可進一步發展為內地經濟發展的引擎。

陳家強認為，香港金融服務業優勢明顯，作為具領導地位的國際金融中心，資本市場的實力毋容置疑，在私募基金市場方面的發展亦是亞洲區內的翹楚，香港金融服務業可在多方面推進大灣區發展。

(工商)