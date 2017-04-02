連假怎麼過？台南慈濟高中《走讀府城》
4天連假，你會怎麼度過？台南慈濟高中透過《走讀府城》，安排學生戶外踏查，由吳宗原老師率學生走訪赤崁文化園區，細說萬福庵、陳世興古厝及開基武廟的建築特色及典故，並拜訪隱身巷弄中的隘門，讓學生聽得意猶未盡。
「好多台南巷弄都充滿文化，以前都不知道，好可惜。」學生實地走訪家鄉充滿故事的巷弄，深感遊客多半只駐留於大馬路熱門景點及小吃店家，頗為可惜，但也驚覺自已以往其實也是「三過其門而不入」。
吳宗原說，學生多以為廟宇不過是拜拜地方，經解說導覽後，大家訝異，「山東寫春秋，山西讀春秋」對映出文武廟的趣味，「王靈天君手比中指代表上達天聽」，讓人玩味。
除了廟宇說書，細究府城的人文脈絡外，吳宗原說，隱身巷弄中的達百年的隘門，隨著物換星移，早已失去防禦功能，多數人經過也不會多看一眼，實在非常可惜；而陳世興古厝山牆上的壁鎖鐵剪刀同時具備「X、T、S」三種類型，可能為全台僅存，ㄧ般人也多半沒有注意。
他說，《走讀府城》課程就是為了喚起學生關心細節，珍惜府城文物，讓學生將來願意投入社區發展及文化保存，為慈濟高中最具特色且紮實的環境教育課程。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。