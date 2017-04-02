連假怎麼過？台南慈濟高中《走讀府城》

台南慈濟高中透過《走讀府城》，安排學生戶外踏查，由吳宗原老師率學生走訪赤崁文化園區，學生聽得興味盎然。（吳宗原提供）

隱身巷弄中的達百年的隘門，也讓學子聽得津津有味。（吳宗原提供）

4天連假，你會怎麼度過？台南慈濟高中透過《走讀府城》，安排學生戶外踏查，由吳宗原老師率學生走訪赤崁文化園區，細說萬福庵、陳世興古厝及開基武廟的建築特色及典故，並拜訪隱身巷弄中的隘門，讓學生聽得意猶未盡。

「好多台南巷弄都充滿文化，以前都不知道，好可惜。」學生實地走訪家鄉充滿故事的巷弄，深感遊客多半只駐留於大馬路熱門景點及小吃店家，頗為可惜，但也驚覺自已以往其實也是「三過其門而不入」。

吳宗原說，學生多以為廟宇不過是拜拜地方，經解說導覽後，大家訝異，「山東寫春秋，山西讀春秋」對映出文武廟的趣味，「王靈天君手比中指代表上達天聽」，讓人玩味。

除了廟宇說書，細究府城的人文脈絡外，吳宗原說，隱身巷弄中的達百年的隘門，隨著物換星移，早已失去防禦功能，多數人經過也不會多看一眼，實在非常可惜；而陳世興古厝山牆上的壁鎖鐵剪刀同時具備「X、T、S」三種類型，可能為全台僅存，ㄧ般人也多半沒有注意。

他說，《走讀府城》課程就是為了喚起學生關心細節，珍惜府城文物，讓學生將來願意投入社區發展及文化保存，為慈濟高中最具特色且紮實的環境教育課程。

(中時)