公然指侵女信眾解厄 神棍判刑6年

台南市一名楊姓男子開設神壇，對外宣稱可藉由將符令置入體內的「入令」儀式治病，利用信眾深信鬼神之說，恐懼身體疾病等心理弱點，於2012年間當著10多名信眾甚至被害人丈夫面前，先後對兩名女信眾以手指性侵得逞。最高法院痛批楊男惡劣，依強制性交罪判處楊男6年徒刑，全案定讞。

楊姓男子早於2006年間即開設設壇，宣稱藉由神明符令「入令」、「寄令」、「巡令」等宗教儀式，協助民眾解惑、解難、治病、消厄。2名被害女子前往該神壇問事多年，甚至帶著丈夫、姊妹前往問事，甚至有女信徒與楊男交往，甚至發生性關係，更有兩名雙胞胎姊妹與楊男同床共枕。

判決指出，2012年中秋節前後，楊姓男子以女子罹患子宮病變為由，要求進行「入令」儀式；被害女子心中不願意，卻想到楊男常說「到時候出事，妳要自己承擔，神仙也救不了妳」，依指示換上短裙，讓楊男在神壇外涼亭，當著10多名男男女女信眾面前，以手指性侵得逞。

一名女信眾證稱，親眼目睹楊姓男子將手指放進被害女子下體，楊男甚至將手指放在鼻子前聞了一下，告訴被害女子「妳要病變了，妳知不知道？」女證人說，當時覺得畫面太驚恐曾短暫離開，沒想到重回現場竟看到自己的姊姊也接受「入令」儀式，當時姊夫也在場，更讓她嚇壞了。

楊姓男子坦承曾與一名女信眾發生性行為，但否認以「入令」為由公然性侵，辯稱當地是三合院、公開場合，若要性侵怎不選擇房間、旅館。但承審合議庭認為，審酌被害人指證與多名證人說詞，楊男以法術名義先後性侵2名女子罪證確鑿。

判決指出，楊姓男子利用女信眾對其極其信任，且健康或工作不順等心理，以宗教神力或健康危害等心理上的強制手段，使被害女信眾心生恐懼，因而壓制理性思考空間，妨害女被害人性自主意願。

法官認為，楊姓男子否認犯行，不見有真心悔悟之意，犯罪情狀極為惡劣，審酌楊男本應從事安定人心工作卻嚴重傷害女信眾，就兩次強制性交犯行各判刑4年，應合併執行有期徒刑6年。

此外，全案共有4名女信眾指控遭楊姓男子性侵，甚至指控楊男的妻子還幫忙壓制；承審合議庭認為，此部分罪證不足。

(中時)