英假新聞暴增 議員憂威脅民主

我要評比

假新聞崛起是英國今年最火熱的議題，領導調查的議員警告，假新聞「威脅民主」。但什麼原因促成假新聞的崛起？有專家說：政治不穩定、武裝衝突和新科技3大條件缺一不可。

率領國會調查假新聞的柯林斯（Damian Collins）告訴法新社，整體來說，假新聞破壞對媒體的信任，社群媒體爆發下，政治議題尤其易受影響。

他說，假新聞「威脅民主...如果民眾蓄意在社交平台用它來散播選舉不實消息的話。」

調查小組正在衡量是否封阻或關閉假新聞散播者，或給予真正新聞管道1個特殊驗證標籤。

倫敦城市大學（City University of London）高階新聞學講師羅傑斯（James Rodgers）表示，假新聞並非21世紀才有的現象，但前所未見的，是假新聞的規模。

倫敦城市大學傳授英國一等一的新聞學課程。羅傑斯表示：「過去，出版仰賴既成媒體。現在卻不再如此。」

曾擔任英國廣播公司（BBC）和路透社（Reuters）記者的羅傑斯表示，假新聞暴增似乎起因於3大條件。

他告訴法新社，假新聞「發生的3大時機，似乎在政治不穩定、武裝衝突和有新科技之時」。他說：「我們目前3個條件都具備。」

此外，1假新聞製造者解釋說，文章爆紅的關鍵在於迎合讀者情緒。

假新聞網站Southend News Network的「首席記者」（Chief Reporter）說：「成功的假新聞總是迎合民眾的憤怒和恐懼。」

這名「首席記者」35歲左右，從事教職，由於他倫敦東方南角（Southend）的老家受到憤怒讀者暴力威脅，他不願透露姓名。

他告訴法新社：「歐盟公投是我史上最忙的一段時間，這是個讓人焦躁的主題，民眾會去追。」

1則關於時任首相的卡麥隆（David Cameron）在南角超商發表談話，說若英國決定脫歐，他將不理會公投結果。這則假新聞點閱率破40萬。

「首席記者」說：「民眾超憤怒的，說『我早知道他會這麼做』。」「他們真的只看標題和第一段，然後不經思考就分享出去。」

然而，他說，檯面下有很嚴肅的訊息：「我鼓勵民眾不是根據假新聞的表面價值把它當笑話看，就是教導民眾假新聞是1種分享前應先經過分析的東西。」

「任何反對網路愚昧的人，都會感激我的所作所為。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060402

(中央社)