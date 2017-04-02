2男攜槍毒駕車閒逛 遇警攔檢躲不了

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台南2名男子清明連假首日晚上攜槍毒駕車出外閒逛，遇上攔檢，急忙駛進巷內閃躲，未料警方早部署一組人馬在旁等候，一舉成擒。

台南市警局第五分局今天指出，22歲王男和23歲蘇男昨晚11時許駕車行經北區北門路時，遇上警方攔檢，隨即右轉駛進巷內，卻被另一組警方人馬逮獲。

警方在車中搜出毒咖啡包、K他命、改造手槍及彈匣，王男和蘇男坦承拉K；警方更帶著王男到北成路埋伏，逮到提供毒品的34歲許男。

另外，警方昨晚在文成一路發現1輛機車未裝設照後鏡，立刻攔查，卻聞到44歲陳姓騎士身上有濃厚酒味，酒測值超標，訊後送辦。1060402

(中央社)