馬雲：互聯網不應是實體經濟不佳的替罪羊
對於目前實體經濟不好做的話題，阿里巴巴主席馬雲出席一場峰會時表示，實體經濟從來沒好過，十年前也不好做，活下來說好做，死了就說很難做。他並強調，互聯網不應成為實體經濟不好做的代罪羔羊。
香港信報報導，馬雲稱，在中國絕大部分做得不好的實體經濟都在罵互聯網，在美國和歐洲做得不好的實體經濟，都是在反思為什麼沒有擁抱互聯網。互聯網不是替罪羊，也不應該成為替罪羊，必須要思考應該如何用好互聯網。
馬雲強調，並非互聯網搶走了就業機會，而是無視互聯網、無視新技術搶走了就業機會，真正的技術會創造無數新的就業機會。他並稱，未來的3、4年，世界不屬於互聯網公司，而是屬於那些善於使用互聯網技術的公司。他又說，要讓機器去做人類不擅長的事情，而不是讓機器去取代人。
馬雲表示，未來的企業家要有開創的胸懷，責任感和全球化的眼光，在他看來對於企業家來說，國際化是一種能力，全球化是一種格局，全球化要為當地創造價值，不是因為當地有便宜的勞動力，而是在當地有獨特的價值。
(工商)
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