高市下水道氣爆 原因調查中

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高雄市鳳山污水下水道工程日前發生氣爆造成1死3傷，市府水利局今天說，事故原因及責任歸屬正由勞檢處與雄檢調查中，機具及破損管材已被雄檢吊扣，並送公證單位檢測鑑定中。

水利局說，該工程於設計、施工階段均依規定調查管線並依圖說規範施工，事發位置施工前也通知管線單位釐清管線位置，但仍發生憾事。

高雄市鳳山污水下水道工程3月17日發生氣爆，造成工人1死3傷，水利局指出，事發當天第一時間已會同施工廠商人員前往醫院探視傷者及死者，施工廠商負責人於事發隔天前往死者靈堂上香並致贈慰問金，且承諾負責所有死者治喪期間所有費用。

水利局表示，施工廠商主管多次前往靈堂向死者家屬致意，水利局於3月30日再派員前往死者家中向死者母親慰問，家屬目前心情尚未平復，水利局仍持續協助家屬處理後續事宜。1060402

(中央社)