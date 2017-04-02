年金改革 陳光復上書總統納入離島加給
年金改革近期可望進入立院審議，澎湖縣長陳光復今天上書總統蔡英文及民進黨立院黨團，希望能把離島加給納入基數，讓年改更趨公平。
澎湖縣長陳光復在3月7日首度發表要將離島加給納入的意見，3月22日在民進黨中執會專案報告國際醫療專區時，亦向兼任主席的蔡總統建言爭取離島加給併入離島公務員退休俸計算基數，今天再度上書絣總統。
陳光復指出，服務於離島公務員之所以在本俸外另有離島加給，就因為生活在醫療不足，交通不便的離島，生活成本高於台灣本島，政府因而給予離島加給，精神上有補貼之意，實際上，離島加給就是公務員在離島服務期間的實質收入。
離島公務員多數終其一生在離島服務，退休後亦生活在離島，然而公務員的退休俸是以本俸為基數，從未將離島加給納入計算，而年金改革從計算年限到所得替代率均有討論，卻獨缺離島加給的部分，若能趁此次改革一併納入，讓離島公務員能獲得合理對待，也彰顯年改的公平性。
陳光復主張，年改的最終目標就是要把不合理的變合理，不公平的變公平，除了所得替代率、18%優存的變革，把離島加給納入計算基數，讓實質收入反應到基數上，不影響年改的大方向，也證明年金改革是以合理公平為考量，亦為政府對長年奉獻於離島的公務員重視之意，盼總統與黨內同志能協助促成。1060402
(中央社)
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