紫南宮香火旺人潮多 警方逮金雞母大盜

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南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，信徒每年將求來的金雞母帶回廟，俗稱「回娘家」，竊嫌盯上金雞母旁的現金，下手偷竊遭逮。

竹山鎮紫南宮信眾多，一名50多歲張姓男子盯上信徒帶回廟內加持的金雞母，趁人潮眾多時，偷抱走其他信徒供奉的金雞母，以竊取放置金雞母旁的新台幣紙鈔、美金，警方昨天查獲張嫌又意圖行竊，當場帶回派出所偵辦，張嫌坦承犯行。

南投縣政府警察局竹山分局今天表示，紫南宮2月28日、3月24日、3月25日發生金雞母遭竊案，雖然被害人未向派出所報案，但已造成紫南宮損失，竹山分局長洪文宏立即指示社寮派出所加強假日防竊盜勤務，務必查緝竊嫌到案。

社寮派出所調閱監視器，鎖定一名男子涉有重嫌，副所長賴岳宏昨天前往紫南宮執行肅竊勤務，發現一名張姓男子與警方鎖定的竊嫌相貌相似、做案手法相符，且張男已取走他人的金雞母，賴岳宏立即通知所長劉籐齊、巡佐劉士億、員警林育成到場支援。

警方表示，由於金雞母都有列冊登記資料，張男對於手上的金雞母來源交待不清，經警方出示張男歷次做案的監視器影像，他才坦承因缺錢花用而犯下4件金雞母竊案，全案訊後依涉犯刑法竊盜罪嫌，移送南投地方法院檢察署偵辦。

紫南宮提醒，信眾若將金雞母帶回紫南宮「回娘家」，務必勿離開視線，才不會雞、財兩失；警方也表示，例假日、連假期間特別加強防竊，除呼籲民眾注意自身財物，若發現可疑人士、不法情事，立即向警察機關報案。1060402

(中央社)