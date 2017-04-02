巴基斯坦廟公夥同共犯 迷昏捅死20信徒
巴基斯坦東北部旁遮普省(Punja)的薩戈達市(Sarghoda)附近村落，今發生一起廟主持合夥另外3人、下藥並持刀桶死20名信徒的事件。
根據半島電視台(Al Jazeera)和法新社(AFP)報導，警方趕到現場時發現50歲的廟主持Abdul Waheed坐在廟外，手上拿著一把還在滴血的匕首，雖然他威脅若警方靠近他就會攻擊，但警方最後成功逮捕他，以及另外和他一起坐在廟外的男子。
當地警局表示，Waheed迷昏所有在神廟的人，然後持棍毆打他們、再將他們桶死，警方說廟裡都是屍體，總共有4名女性和16名男性死亡，另外有4人受傷。
當地警長Zulfiqar Hameed表示Waheed似乎有偏執和精神病的傾向，但也懷疑他的動機是要保衛神廟控制權，Waheed向警方坦承他殺死這些人是因為害怕他們是來殺他的。
在巴基斯坦，供奉神廟和給廟主持金錢相當流行，捐獻者認為這樣能幫助他們實現願望，過去就有人在這類神廟舉行除魔儀式時死亡，但很少發生像這樣的大規模屠殺事件。
巴基斯坦長期以來以信奉蘇菲派(Sufism)伊斯蘭教為主，境內據說有好幾百萬名的穆斯林教徒，但最近幾十年來有被更傳統的教派取代的趨勢。恐怖組織如塔利班(Taliban)和伊斯蘭國(IS)也曾對蘇菲教神廟發動攻擊，因為它們認為該派屬於異端。
(中時電子報)
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