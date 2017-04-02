花蓮》剷除占用國土檳榔園 志工種千棵原生樹苗
「檳榔倒下去，小樹苗站起來」，花蓮光復鄉大華社區15名造林志工，利用清明連假與花蓮林管處舉行「造林工作假期」，一起剷除大全段內的非法檳榔園，並補植近千棵俗稱「白雞油」的台灣原生種光臘樹，志工期盼未來樹苗復育後，成為守護森林環境的支柱。
社區志工曾先生說，靠近大華社區西面山上大全段575地號，原本被部分民眾非法占用國有地植栽檳榔，經林務局公告收回後，邀請當地居民一起將砍除山坡地上的檳榔樹，並立即進行整地造林工作，以實際種樹行動，凝聚社區守護環境的向心力。
15名社區志工花費一天時間，頂著烈日揮汗種下近千株原生種光臘樹，希望樹苗未來能發揮昔日生態系功能，除成為守護森林環境的支柱，也可吸引各式昆蟲、鳥類覓食與棲息，並在每年5至6月中旬，開出滿樹的白色小花，隨風吹起陣陣浪漫花雨。
花蓮林管處長吳坤銘說，植樹造林除保護國土外，更具有碳吸存、隔絕噪音、淨化空氣及維護動植物生態等功能，檳榔園經過重新造林後，將能化身兼具保育及經濟價值的光蠟森林，為當地居民及遊客提供另一個散步休閒活動的好去處。
(中時)
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