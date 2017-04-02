美族群報告 台裔美人教育素養最高

根據華盛頓公平成長中心的一項研究報告指出，亞裔美國人與太平洋島人族群的教育素養最高，而在亞裔美國人與太平洋島人的族群中，又以台裔美國人的教育素養最高。

華盛頓公平成長中心（Washington Center for Equitable Growth）日前發布一份針對亞裔美國人與太平洋島人（Asian Americans and Pacific Islanders）的研究報告，針對收入、教育素養以及受雇率等分析亞裔美國人族群的差異。

在這份研究報告中，將亞裔族群分成了印度裔、菲律賓裔、台裔、日裔、韓裔、中裔等近30個小族群。在教育素養方面，亞裔族群有51%的比例擁有學士以上學位，遠遠超過白人、非裔美國人、印地安裔以及拉丁裔族群，名列第2的白人族群只有剛好超過30%的比例。

而在亞裔族群中，又以台裔美國人的教育素養最高，高達74.5%的台裔美國人擁有學士以上學位的比例，印度裔次之，馬來西亞裔名列第3。

而在家庭年收入中位數部份，亞裔族群約為7萬4000美元，也在各大族群中名列第1；再分析亞裔族群，則以印度裔的家庭年收入中位數最高，逾10萬美元，菲律賓裔名列第2，台裔美國人排名第3，約為8萬美元。1060402

(中央社)