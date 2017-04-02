杜拜施工中大樓竄大火 近最大購物商場
當局表示，杜拜最大購物商場附近正在施工的摩天住宅大樓今天發生火災，相距不遠的1家飯店2015年除夕也曾遭祝融肆虐。
法新社和「海灣新聞報」（Gulf News）報導，目前並未傳出任何人員傷亡。
目擊者表示，火災發生於清晨6時30分前後（台北時間上午10時30分），地點在杜拜商場（Dubai Mall）和世界第一高摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）附近。
周圍道路關閉禁止通行，杜拜當局推特發出的照片顯示，濃濃黑煙直竄天際。
杜拜政府說，消防人員和救護車已趕赴現場，還說目前未傳出人員傷亡。
當局表示，這棟建築物是由阿拉伯聯合大公國房地產建商艾瑪爾（Emaar）負責興建。
這處房產由3棟60層樓高的塔樓組成，預計將於2018年4月完工。
杜拜高樓近幾年來發生多起嚴重火災，火勢迅速蔓延，大多是因為建築物表層塗裝覆面使用的是易燃材質。（譯者：中央社劉文瑜）1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。