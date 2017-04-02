杜拜施工中大樓竄大火 近最大購物商場

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當局表示，杜拜最大購物商場附近正在施工的摩天住宅大樓今天發生火災，相距不遠的1家飯店2015年除夕也曾遭祝融肆虐。

法新社和「海灣新聞報」（Gulf News）報導，目前並未傳出任何人員傷亡。

目擊者表示，火災發生於清晨6時30分前後（台北時間上午10時30分），地點在杜拜商場（Dubai Mall）和世界第一高摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）附近。

周圍道路關閉禁止通行，杜拜當局推特發出的照片顯示，濃濃黑煙直竄天際。

杜拜政府說，消防人員和救護車已趕赴現場，還說目前未傳出人員傷亡。

當局表示，這棟建築物是由阿拉伯聯合大公國房地產建商艾瑪爾（Emaar）負責興建。

這處房產由3棟60層樓高的塔樓組成，預計將於2018年4月完工。

杜拜高樓近幾年來發生多起嚴重火災，火勢迅速蔓延，大多是因為建築物表層塗裝覆面使用的是易燃材質。（譯者：中央社劉文瑜）1060402

(中央社)