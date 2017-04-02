大陸喪葬歪風 一場葬禮花掉10年收入
看中子女為了讓父母風光大葬，不會斤斤計較，大陸殯葬業常會巧立名目，誘引喪家購買借機斂財。就有湖南民眾為了父親的葬禮，就花掉夫妻倆人10年的收入，這還不包括墓地的錢。
新華社報導，一對湖南夫妻在父親葬禮後收到高達人民幣40萬元（約新台幣176萬元）的帳單，他們夫妻倆的年收入僅僅4萬元，換句話說，這場葬禮就花掉兩夫妻10年的收入。這還不包括買墓地的錢。
從作法的道士、樂隊、哭喪團隊，到開桌宴客，為了讓父母風光大葬，中國大陸喪葬奢侈攀比的情況相當嚴重，許多殯葬業者也趁機斂財，讓許多家庭因此付出大筆喪葬費用。
這樣的情況在閩南也極為嚴重。報導指出，閩南因為比較好面子、重禮儀，長達2、3公里的送葬隊伍時常可見，一般人婚喪嫁娶花上個10到20萬元相當普遍。儘管中國大陸官方提倡簡樸，但風氣難改，就算承受不了也沒辦法。1060402
(中央社)
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