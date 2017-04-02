監獄外有春天 黃花風鈴木盛開
去年逃過尼伯特颱風摧殘，台東武陵戒治所外面的黃花風鈴木首度盛開，宛如一條黃金廊道，捎來春天的訊息。
清明節連續假日，台東縣鹿野鄉除了公墓相當熱鬧外，武陵戒治所旁的防汛道路也成為最夯的景點，黃花風鈴木的樹葉已掉落，整棵樹開滿清脫的黃花，成為監獄外的意外爆紅景點。
鹿野鄉長李國強表示，這條「黃金廊道」因位於低窪處，去年躲過尼伯特颱風的侵襲，今年才能綻放美麗的花朵，這也是首次開花，將來這條防汛道路會規畫鹿野鄉的環鄉自行車道。
除了這段黃金花海外，環鄉自行車道還會有阿勃勒、花旗木等，希望鹿野鄉一年四季都有花可賞。
永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，今年鹿野桐花花期延後，尚未開花，反而是鹿寮溪防汛道路旁約3、400棵的黃花風鈴木首度盛開，由台東戒治所旁的鹿野鄉梅花鹿園區道路進入，金色花海廊道的花期只有2週，要賞花的民眾得把握時機。1060402
(中央社)
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