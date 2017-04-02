日旅行社破產 台業者協助旅客獲肯定

日本旅行社「Tellmeclub」上月爆發財務危機破產，500多名日本旅客滯留台灣。台灣觀光協會表示，肯定台灣旅行社不計成本讓旅客順利返國。

日本旅行社「Tellmeclub」上月24日傳出發生財務危機，27日隨即宣布破產，約有9萬名日本旅客受此事件影響，其中包括當時正在台灣旅遊的500多名旅客。

在台灣負責接待的至品旅行社當下也宣布，將不計成本承擔風險，協助日本旅客返國。對此，台灣觀光協會表示，此舉已在日本觀光界及網路輿論獲得肯定，為台灣帶來正面的評價。

台灣觀光協會也呼籲，觀光局作為主管機關，應該儘速研擬危機處理機制，未來若發生類似事件，才能保障台灣旅行社和旅客的權益。1060402

(中央社)