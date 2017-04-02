BMW北宜公路越線逆向 撞倒重機

一輛由黃姓男子駕駛的BMW轎車，今天清晨自北宜公路往宜蘭方向行駛途中，因跨越雙黃線行駛，撞到一輛重型機車，所幸機車駕駛無大礙。警方表示將開單告發。

警方指出，83年次駕駛BMW的黃姓男子，上午由坪林往宜蘭方向行駛，由於黃男跨越雙黃線行駛，7時5分在北宜公路52.5公里處，與對向重機發生對撞，機車騎士王姓男子因為輕微擦傷不願就醫。

由於王男與黃男雙方均有事，所以請警方擇日再製作筆錄，雙方在移置現場車輛後先行離去，兩人酒測值都是零。

警方表示，事後有人將後方行車紀錄器畫面放到YouTube網路上，警方發現黃男沿線多次跨越雙黃線，將聯繫黃男並製單告發危險駕駛。1060402

(中央社)