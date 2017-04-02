樂當竹市兒藝節志工 阿公阿嬤變年輕

我要評比

新竹市兒童藝術節吸引全國大小朋友「童樂」，場中有一群帶著笑容、在各服務定點擔任服務員，其中不少是超過7、80歲的「資深」志工，他們不怕辛苦，直呼「跟孩子們膩在一起，都變年輕了」。

新竹市政府社會處表示，本次參與志工年齡從17歲到80歲，65歲以上阿公阿嬤級志工就有82位，開心與可愛的「孫子」們開心同樂。

其中，超過80歲的曾文岑阿公、吳美月及陳英阿嬤，以及77歲的許秀琴阿嬤，含飴弄孫之餘，皆積極參與社區或市府舉辦的活動，只要知道有服務機會，一定「搶先報名」。

許秀琴阿嬤笑著說，每個小朋友都很「勾錐」，像是自己的孫子，有機會和小朋友互動，讓自己「年輕十幾歲」。

此外，來自至愛服務協會的「夫妻檔志工」戴文亮與鄭秋梅，從事志工10多年，熱心盡責、夫唱婦隨，曾獲衛福部及市府多次表揚，女兒也從事志工多年，堪稱志工家庭楷模。

戴氏夫妻去年就是竹市兒藝節的志工，今年被推舉為志工組長。戴文亮說，過去新竹市比較少大型親子饗宴，從去年「伊索動物園」到今年「風的運動場」都很精彩，希望未來能有更豐富的活動，看到更多孩子們的笑容。

社會處表示，今年4天活動共招募500名志工，分別在五大主題遊戲區協助秩序維護及解說，現場常看到志工展現親和力，與大小朋友互動，許多小朋友及家長都會主動向志工道謝致意，場面溫馨。

社會處表示，參與單位包含城銷處志工隊、文化局志工隊、一貫道環保志工隊、至愛服務協會、志願服務推廣中心及元培科大、竹南高中康輔社、中華大學、新竹高工懿馨社、成德高中至愛社、曙光高中青年會、六家高中及興華高中春暉社等13個單位。1060402

(中央社)