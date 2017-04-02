阿緯女兒方臉出頭天 慶幸「還好老婆夠漂亮」
「Lollipop@F」成員阿緯(劉峻緯)去年7月盛大迎娶「中菲行國際物流」董事長千金錢文儀(豆豆)，年底歡喜迎接愛女「錢錢」，而不愧是「前世情人」，當爸的阿緯自此化身「曬娃魔人」，常在臉書分享寶貝近照，如今錢錢已經是4個月大，阿緯又忍不住了，這次還連po文部分都爆走，直呼女兒可愛到「不科學」！
新手爸阿緯昨天連發寶貝萌照，只見錢錢頭戴白色大花髮箍，手上抓著小布玩偶玩得不亦樂乎，一下笑一下嘟嘴，根本「表情包製造機」，看得爸爸是心花朵朵開，忍不住自賣自誇：「為什麼我女兒這麼可愛，這不科學啊！！！」，還強調「方臉也能出頭天」，順帶做球給太座，狂讚「好險老婆夠漂亮」，然後才招供原來太太就站在旁邊看！
(中時電子報)
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