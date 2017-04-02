清明掃墓開車 小心服用抗過敏藥
春天季節交替溫差大，是許多民眾過敏好發的時節，除了整天狂流鼻水、打噴嚏甚至誘發氣喘，含抗組織胺成分的抗過敏藥已成居家常備用藥，衛福部食藥署提醒，抗過敏藥可能有嗜睡等副作用，清明連假計畫開車返鄉祭祖的民眾，上路前切忌服藥，以免發生危險。
季節交替，過敏症狀也悄悄出現，最典型的過敏症狀如鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢等，食品藥物管理署提醒民眾，因過敏症狀惱人，且往往重複發生，許多民眾會自行購買非處方藥品，但抗過敏藥品可能引起嗜睡，服藥後勿駕車或操作危險性機械，尤其清明期間，許多人需開車南來北往掃墓，應注意開車駕駛是否有服用抗過敏藥，以免發生危險。
此外，部分抗過敏藥品含咖啡因成分，民眾應避免服藥配咖啡或茶，防體內過高濃度的咖啡因引起神經緊張、興奮與失眠，甚至心跳加速等；雖然部分抗過敏藥屬非處方藥，但如有青光眼、嚴重代謝性肝腎疾病、心臟病或三高症狀的民眾，應先就醫診治，勿自行買藥服用。
食藥署提醒，孕婦、可能懷孕婦女及哺乳媽咪，或65歲以上、服用鎮靜藥、安眠藥或其他藥品者，服用抗過敏藥前應先諮詢醫師或藥師，防藥物交替作用反傷身。
(中時)
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