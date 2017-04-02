陸去年電子訊息產業收入近10兆元

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大陸工信部副部長陳肇雄表示，去年中國電子訊息產業產品製造業主營業務收入達9.82兆元人民幣（下同），手機、彩色電視、電腦等產品規模位居全球第一。

香港信報報導，陳肇雄出席2017中國（深圳）IT領袖峰會時指出，近年中國IT產業保持了持續平穩快速發展態勢，對經濟社會發展支撐和帶動作用不斷增強，產業規模迅速擴大，湧現出眾多引領行業、創新發展的企業。

陳肇雄表示，網路訊息技術是當前全球研發投入最集中、創新最活躍、應用最廣泛、輻射帶動作用最大的技術創新領域，加快IT產業創新發展對深化供給側結構性改革、促進經濟轉型升級意義重大。

他稱，工信部將從多方面作出努力，不斷優化產業發展環境，加快推進光纖寬頻、新一代行動通訊等前沿技術；同時，着力打造智能產業，推進智能手機等產品的融合創新發展，加快發展新型顯示、智能傳感器、智能硬件等基礎產業。

同時，深化技術與經濟社會各領域融合發展，培育新型製造模式，推動寬帶移動互聯網智能汽車、智慧交通等試點示範工作。此外，加快建設新一代資訊技術設施，強化關鍵基礎設施安全防護，加大網路數據和資訊安全保護力度，切實保障用戶安全、產業安全。

(工商)