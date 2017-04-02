連假車潮湧花蓮 app幫找免費車位
清明連假花蓮湧進大批車潮，市區路邊停車格一位難求，花蓮市公所因應觀光車流量，推出「花蓮市停車場」APP軟體，整合全市39處公有免費停車場，方便民眾導航找車位，免去在車陣中四處尋覓的煩惱，今日1325個停車格幾乎停滿，讓遊客直呼便利。
花蓮市隨著觀光人潮逐年增加，停車需求迫切，雖有規劃近1500個收費路邊停車格與路外停車場，仍無法應付假日停車需求，每當遇上連續假期，觀光人潮湧入市區，除了車位難求，若要在鬧區金三角地段找一處停車位，更是難上加難。
花蓮市長魏嘉賢說，市公所近年將所屬閒置土地進行有效規劃，彙整39處公有停車場，總計有1325格停車空間，遍布在花蓮市各里，像是較少為人知的尚志橋下就有128個停車格，均提供民眾「免費」使用，出入口並設計卡通人物與停車看板，方便民眾辨識。
市公所也透過「花蓮市I park」app停車位查詢系統，將停車空間座標上傳雲端，協助路況不熟的遊客透過導航快速找到停車位置，讓市區交通動線更順暢，app也包含免費停車資訊、詳細地圖、權責單位及停車格數，另還有加油資訊及相關實用連結。
昨日適逢清明連假，許多用路人已搶先下載APP試用，認為查詢免費停車資訊對外地遊客來說相當實用，而且停車場距離市區商圈、景點並不遠，走一小段路就能抵達；但也有民眾反映，軟體還無法即時顯示停車空位情況，仍需要走一趟「碰碰運氣。」
(中時)
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