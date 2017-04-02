金大「金門博雅講座」 楊肅玉分享越南甘苦

金大「金門博雅講座」邀請越南富邦人壽資深協理楊肅玉（右三）開講。（金大提供）

金大主任秘書呂立鑫(左)致贈楊肅玉感謝狀。（金大提供）

金門大學「金門博雅講座」日前邀請越南富邦人壽資深協理楊肅玉以「中年大叔的落番之旅」為題，搭配許多珍貴的照片，分享他在海外的工作經驗與職場的甘苦、人生態度，引起年輕學子熱烈回響。

金大表示，楊肅玉在1990年自金門高中畢業，負笈台灣就讀輔仁大學法律系，畢業後從事保險行業，從最基層的收費服務員做起，後來歷經教育訓練及業務部門主管，2010年起外派至越南胡志明市負責越南南部的市場開發業務。

楊肅玉在演講中首先以1張越南鄉村婦人曬「樹薯」的照片，說明在異鄉讓他聞到兒時阿嬤曬「地瓜籤」的熟悉味道，而利用假日造訪胡志明市的金門會館，華僑阿伯的金門鄉音更讓他備感親切。

楊肅玉從越南的天氣、歷史、人文、景觀，談到外派生活的食衣住行娛樂問題。他指出，外派生活有其挑戰，也有寂寞的時刻，假日時拿起背包，走遍越南各地，不僅能消磨時光，更是最快速融入異地風土民情的方法，也由於透過自己的雙眼去看、雙腳去走，眼前所見所感的越南，才是真正屬於自己的越南，而不是書本上或別人口中的越南。

楊肅玉特別分享自己在越南參加越文檢定考試的經驗，他觀察到報考人幾乎都是韓國人，充分展現出韓國人拓展海外市場的企圖心，因此他提醒年輕學子不要因為畫地自限而自得、自滿，只有走出去，才能見到世界的偉大美好，也才能明瞭自身的謙卑與渺小。

楊肅玉同時鼓勵未來有志於赴國外工作的朋友，應該先培養自己在語言、跨文化適應、整合與變通等方面的能力。

(中時)