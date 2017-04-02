偷紫南宮金雞為謀財，竊嫌落網送法辦

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張姓男子涉嫌在紫南宮偷金雞，被竹山警方逮捕。（竹山警分局提供）

竹山鎮紫南宮以求發財聞名，「金雞母」更是生財寶物，信眾祈得金雞後，隔年就會帶金雞「回娘家」；張姓竊嫌趁信眾拜拜之際，偷走金雞再盜取放置其中的財物！竹山警分局社寮派出所員警，將他逮捕送法辦。

竹山警分局社寮派出所副所長賴岳宏，在紫南宮執行防竊勤務時，發現張嫌行徑可疑，立即通知所長劉籐齊，及派出所巡佐劉士億、員警林育成到場逮捕張姓竊嫌，張嫌坦承因缺錢花用，才會心生歹念竊取金雞母。

竹山警方指出，紫南宮遠近馳名，信徒相信在金雞母內，放置千元大鈔、美鈔在適當財（方）位，會讓提升財運，並有每年將金雞母帶回紫南宮「回娘家」習俗。

張嫌即是偷走金雞，再盜取放置其間的財物！紫南宮人員提醒民眾，不要讓金雞母離開自己的視線，才不會雞、財兩失。

竹山警分局長洪文宏表示，警方特別加強紫南宮防竊盜作為，也提醒民眾注意自身財物，如發現可疑人或不法情事，請立即撥打110報案，共同維護社會治安。

(中時)