台科大管理碩士專班蓄勢待發

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台科大去年在新加坡開辦「科技與管理總裁班」，廣受中小企業菁英高度歡迎，今年決定打鐵趁熱規劃「管理碩士專班」，拓展高端教育的新南向政策版圖。

國立台灣科技大學積極運用新加坡是東協國家領頭羊發展平台優勢，去年透過「科技與管理總裁班」的CEO專班模式試水溫，成功廣納星國中小企業菁英。

台科大去年4月首度跨海赴新加坡招生，成為台灣赴當地插旗高教版圖的首例，台科大也和諸多知名歐美名校競逐這塊前進東協中繼站的教育版圖。

包括今年初從「科技與管理總裁班」畢業的首屆校友，對台科大今年有意開辦「管理碩士專班」展現高度興趣。

台科大校長廖慶榮表示，台科大第一屆新加坡「科技與管理總裁班」成功開創跨國「雙軌式國際移動式學習」模式，學習場域從新加坡跨越國界，延伸到台灣、中國大陸及日本，搭建跨界及跨國合作的連結。

廖慶榮指出，台科大首創跨國「雙軌式國際移動式學習」，堪稱最高CP值的境外CEO專班，這個新學習模式已啟動高階CEO專班的「創新引擎」。今年會進一步規劃「管理碩士專班」，廣納企業菁英。1060402

(中央社)