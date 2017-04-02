配合世大運 北市中山北路周邊種花海
台北市公務局為迎接世大運到來，進行優化市容景觀計畫，在主要道路及世大運場館周邊栽種花海，其中中山北路周邊的士林官邸公園、捷運站及士林夜市等地，都有大面積花海景致。
台北市工務局公園處針對北市大小公園、綠地廣場以及道路綠美化，包括仁愛路、敦化南北路、南京東路、羅斯福路、凱達格蘭大道、中山南北路等，除維持現有景觀，也增加草花布置節點，擴大草花面積，世大運期間種植特殊花卉種類，設置世大運意象綠雕等充實市容。
園藝管理所主任賀綺華表示，中山北路4至5段及福林路沿線有士林官邸公園、劍潭捷運站及士林夜市，為國內外旅客參訪重要景點，今年度沿中山北路側周邊設計繽紛彩色草花色帶，迎接到訪嘉賓，士林官邸公園除利用三色繽紛色彩的情人菊及四季秋海棠，布置大門入口處花壇，還搭配六座巧奪天工的運動造型綠雕，呈現生意盎然景象。
賀綺華說，世大運期間會利用特殊草花-天人菊來裝飾中山北路市容，讓天人菊火紅熱情的色彩，增添北市市容。1060402
(中央社)
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