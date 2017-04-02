豬哥亮40年交情 黃西田祈福不打擾
70歲藝人豬哥亮罹癌住院，40年好友黃西田在臉書貼出兩人合照，向「豬仔」喊話等他重返舞台，不打擾豬哥亮休養治療，默默祈禱祝福，並邀大家集氣加油，「有願就有力」。
豬哥亮3年前確診罹患大腸癌，去年開刀治療，近來住院病況一度危急，與18年沒見的女兒謝金燕病榻團圓，傳出豬哥亮病情略有好轉。
黃西田昨天在社群網站臉書（facebook）表示，「豬仔，許多好朋友看見豬哥亮歌廳秀，就會想到黃西田，從藍寶石歌廳結緣到現在，我們是超過40年的好兄弟及好搭檔」。
談起這幾年看著豬哥亮「出國深造」回來再創輝煌，黃西田一直替他高興，後來見他被癌症侵襲，那股與病魔搏鬥的毅力，一方面心疼不捨，另一方面又相信豬哥亮有絕對勇氣可戰勝癌細胞。
回憶起年初豬哥亮做完手術後，黃西田與豬哥亮、謝金晶父女倆共同拍攝氣密窗廣告，見到氣色逐漸好轉，更對豬哥亮有充分信心；即使這次病況較嚴重，「但是我想生命力旺盛的好朋友，絕對不會被打倒」。
黃西田表示，「老天爺希望趁這個機會讓你好好休息，並將你深愛的女兒帶回你身邊，休養過後，就會恢復昔日的活躍與風采，繼續在你最愛的表演舞台上繼續發光發熱」。
最後黃西田向豬哥亮喊話，「等著你重返舞台，我們再一起創作出更多好笑的、感人的表演，等你喔，我的好兄弟，豬仔」。1060402
(中央社)
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