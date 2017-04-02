太陽花無罪 統神怒噴法官：我殺王景玉要不要判我無罪啊？
太陽花學運領袖黃國昌等22名被告一審獲判無罪，知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航日前就在YouTube影片怒轟法官亂判一通，直言哪天殺害小燈泡的兇嫌王景玉就不要出來，「出來我就殺他！我也是為民除害啊，利益大於損害是不是！」
亞洲統神在影片中認為，一審法官邏輯就是「張慶忠違反審、議野蠻行事，所以他們舉行這個公民不服從是利益大於損害，所以他們就無罪」，這也代表你做的事情讓大家很開心，犯法的事情也無罪。
統神越講越氣，接著怒轟法官亂判一通，「哪一天啊，那個殺小燈泡的叫什麼名字，王什麼的，他就不要出來，出來我就殺他！我也是為民除害啊，利益大於損害是不是？我為民除害啊、社會會給我掌聲的啊，要不要判我無罪啊，亂判一通！」
統神一席話隨即引發網友熱議，紛紛留言「對啊，憑什麼衝立法院還無罪，什麼垃圾法官，這樣以後大家都來衝啊」、「Ｘ的太陽花判無罪就是扯啊、講一下還直接說你9.2」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。