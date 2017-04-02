太陽花無罪 統神怒噴法官：我殺王景玉要不要判我無罪啊？

統神開噴太陽花一審法官亂判一通。(取自YouTube)

統神暴怒評論太陽花無罪。(自4：45開始，影片轉載自YouTube)

太陽花學運領袖黃國昌等22名被告一審獲判無罪，知名電競實況主「亞洲統神」張嘉航日前就在YouTube影片怒轟法官亂判一通，直言哪天殺害小燈泡的兇嫌王景玉就不要出來，「出來我就殺他！我也是為民除害啊，利益大於損害是不是！」

亞洲統神在影片中認為，一審法官邏輯就是「張慶忠違反審、議野蠻行事，所以他們舉行這個公民不服從是利益大於損害，所以他們就無罪」，這也代表你做的事情讓大家很開心，犯法的事情也無罪。

統神越講越氣，接著怒轟法官亂判一通，「哪一天啊，那個殺小燈泡的叫什麼名字，王什麼的，他就不要出來，出來我就殺他！我也是為民除害啊，利益大於損害是不是？我為民除害啊、社會會給我掌聲的啊，要不要判我無罪啊，亂判一通！」

統神一席話隨即引發網友熱議，紛紛留言「對啊，憑什麼衝立法院還無罪，什麼垃圾法官，這樣以後大家都來衝啊」、「Ｘ的太陽花判無罪就是扯啊、講一下還直接說你9.2」。

(中時電子報)