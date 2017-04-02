女魔術師槓鄰居 求償反賠1萬5
北市一名賴姓女魔術師不滿友人停車遭鄰居制止，竟率眾登門理論還拿手機錄影，口出「來看看這個歐巴桑，他超跩的」挑釁，遭李姓婦人撥開手機，兩人爆發輕微肢體衝突。台北地院判決李婦應賠償手機維修費、醫藥費、精神慰撫金共3萬餘元，但認為事出賴女挑釁，將賠償金打對折，判決李婦賠償1萬5275元。
李姓婦人不滿賴姓女魔術師率眾將她團團圍住，還遭女魔術師動手毆打頭部，也向賴女求償。北院判決賴女應賠償李婦3萬元。換言之，賴女求償雖勝訴，但敗訴金額更高，反賠將近1萬5000元。
刑事部分，賴姓女魔術師已被依傷害罪判處拘役10日定讞，易科罰金1萬元。
判決指出，賴姓女魔術師2014年11月15日晚間，不滿友人在其住處外停車，卻遭陳姓鄰居勸阻，帶著胞妹與三名男子前往陳男住處興師問罪。陳男的李姓妻子開門，即遭賴女等人包圍。
賴姓女魔術師質問為何不能停車，李姓婦人表示當地是紅線，丈夫應是出於好意，但不為賴女接受。賴女一手抱著貴賓犬，一手拿出手機錄影，還說「來看看這個歐巴桑。他超跩的。」
李姓婦人不甘受辱，揮手拍落賴姓女魔術師手機，賴女則出手回擊李婦頭部。賴女的胞妹也在一旁聲援，「ㄟㄟㄟ，幹什麼，啥洨（台語），你媽先動手的耶。是你媽先動手的耶。」
賴姓女魔術師與李姓婦人相互起訴求償，北院認為，李婦確實造成賴女手機損壞、身體受傷與精神痛苦，判賠3萬餘元，但認為賴女尋釁在先，也因為這起事故負責，將賠償金打折為1萬5000餘元。而賴女造成李婦身體受傷、精神痛苦，應賠償3萬元。
(中時)
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