逾6成罹癌原因 只是運氣不好？
癌症已經多年高居台灣死因之首，坊間資訊多將癌症發生原因歸為遺傳和環境因素，但是約翰霍普金斯大學兩位學者突破性的研究卻顯示，逾半癌症發生原因可能只是運氣不佳而已。
約翰霍普金斯大學數學教授Cristian Tomasetti與癌症遺傳專家Bert Vogelstein多年統計研究癌症發生的原因。以往認為癌症發生主要因素是環境與遺傳，但在分析48億人涵蓋69個國家的統計數據後，最新研究結果認為DNA複製過程的突變才是癌症發生對主要的原因，他們發布在《科學》雜誌的研究成果說明29％的癌症相關突變歸因於環境因素，5％來自遺傳因素，66％則是源於DNA複製隨機錯誤。
這種顛覆的研究成果也說明了存在許多人心中的疑慮，那就是每年有大量癌症病患，不抽菸經常運動，飲食均衡而且健康，避開一切可能致癌的行為與活動，但是還是避免不了癌症侵襲。所以癌症發生主因是人類DNA複製過程中隨機錯誤導致的細胞變異。主持這項研究的Tomasetti甚至說明這種變異是人類演化要付出的代價。
如果這項研究成果廣為學術界接受，未來從事癌症與預防癌症發生的研究方向要大轉彎了。不過將癌症主要原因歸咎於運氣不佳，一開始就飽受各方攻擊，也有發表在權威的《自然》雜誌上的大規模重量級研究顯示相反結果。無論如何，癌症還有許多未解之謎，如果就此拋棄健康的生活習慣與均衡的飲食，那能找上門的疾病遠遠不只癌正一種。
(中時電子報)
文章來源：Science
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