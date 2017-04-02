FINLEA許一個不一樣的兒童節

「小豆子」化身大型玩偶，到校園與小朋友互動，一起跳舞、玩遊戲、看動畫、學理財，與平溪國小學生一起度過不一樣的兒童節。（主辦單位提供）

臺灣集中保管結算所總經理孟慶蒞與平溪小朋友快樂互動。（主辦單位提供）

建立金錢價值觀與責任感，是為小學生量身訂做的兒童節禮物。（主辦單位提供）

送給小朋友最不一樣的兒童節禮物，是教導兒童運用財金技能、自己動手解決問題，帶走終身可用的能力！

財金智慧教育推廣協會（FINLEA）理事長薛明玲、臺灣集中保管結算所總經理孟慶蒞，在兒童節前夕，化身神秘人物搭乘飛行船，和小豆子悄悄降落新北市平溪國小，一起啟動「2017財金生活教育扎根計畫」，親手把禮物送給小朋友。

主辦單位表示，該計畫包括「小學生理財競賽」、「小豆子來學校」、「小小創業家營隊」等活動，目的是讓全台小學生建立金錢價值觀與責任感，培養小朋友自力達成目標的能力，是為小朋友量身訂做的兒童節禮物。

「小豆子」此次化身大型玩偶，從平溪國小起跑，與小朋友一起跳舞、玩遊戲、看動畫、學理財，接下來將巡迴全台校園，在北中南東共舉辦20場次，預計有3,000名小朋友參與小豆子在地球的理財大冒險，一起思考需要和想要的不同，學習有計畫的實現夢想，討論未來想做什麼工作，及如何投資自己、讓自己更有價值。

(工商)