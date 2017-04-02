百里探母難忍毒癮，持殘毒玻璃球遭逮

高雄市警方在公園查獲邱姓男子（右）擁有殘毒的玻璃球。（呂素麗翻攝）

高雄市警方查獲邱姓男子擁有殘毒的玻璃球。（呂素麗翻攝）

邱姓男子花了4小時從雲林騎機車到高雄探望老母親，卻毒癮難耐吸毒被警查獲。（呂素麗翻攝）

在雲林麥寮從事粗工的邱姓男子向江姓老闆借機車，花4個多小時遠迢迢騎了150公里到高雄安養院探望老母親，待在高雄期間又難忍毒癮，上周4下午跟友人約在公園見面，要了乾淨玻璃瓶準備要當毒品吸食器，左營警方獲報前往，當場在邱男褲子口袋查獲留有2級毒品安非他命殘渣的玻璃球，邱男坦承吸毒，被警方依違反毒品危害防制條例送辦。

警方查出，邱男（44歲）在雲林1家工程行當搬運工，上月25日從雲林騎機車到高雄看老媽媽，有吸毒惡習的他，當天到1家電子遊戲場花了1300元向不明人士買了安非他命，吸毒後錢也花光了，沒錢回雲林，都睡公園；30日當天他打電話給乾姊吳姓女子（53歲）幫他買3個玻璃球，雙方約在新興區忠孝公園見面。

左營分局文自派出所員警剛好到六合路一帶查案，經過忠孝公園，很巧合的看到吳女交付牛皮紙袋給邱男，因邱男不斷左顧右盼且神色慌張，警方一度以為兩人在進行毒品交易，上前盤查，在邱男右側褲子口袋查獲有殘毒的玻璃球一個，邱男很配合，坦承吸毒；吳女則不知情，無不法請回。

警方盤查發現邱男騎的機車並非邱男所有，一度懷疑是他偷來的，但邱男喊冤並稱該車是向老闆借來的；經警方向江老闆查證，江老闆表示，該車是提供給員工購餐代步使用，原本是一番好意，邱男25日中午借車外出買飯後，卻沒料到邱男直接把機車騎至高雄看望母親，因念及邱男是自己的員工，不打算對邱男提出侵占告訴。

邱男向警方供稱，為了探望母親，向老闆借車後，一路從雲林南下至高雄，但是因身無分文，沒辦法返回雲林，才會在高雄逗留。

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(中時)