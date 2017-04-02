Melody揪放風！林心如當媽素顏美爆 完勝少女

林心如當媽後依舊肌膚Q彈，顏值爆表！（圖／取材自Melody時尚媽咪臉書、林心如工作室微博）

女星林心如1月初生下愛女「小天使」，升格當新手媽媽，天生麗質的林心如，產後氣色良好、神速恢復好身材，並積極為好友蘇有朋宣傳新片。而林心如近日則與好姊妹Melody（殷悅）趁連假聚會，雙姝親密貼臉，展現好交情，曾多次素顏入鏡的林心如這次也不例外，當媽後依舊肌膚Q彈，顏值爆表！

Melody在連假第一天就與林心如聚會，開心寫下：「小孩都睡了，媽咪們也放風」，透露是「笑聲不斷的星期六晚上」，兩人一路從輕熟女到現在成人母，林心如則回覆：「我們都是媽咪了」。照片中，雙姝不約而同都素顏入鏡，新手媽媽林心如更成為討論焦點，肌膚白裡透紅，好氣色更是羨煞眾人，看不出是一個孩子的媽。

林心如與Melody私交甚篤，兩人曾在林心如懷孕期間聚會，雙姝話題不設限，聊到都忘了時間，Melody當時更直呼：「聊到捨不得走！」

(中時電子報)